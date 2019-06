Mondiale femminile, Gravina: “è ora di riconoscere il professionismo alle ragazze”

“E’ ora di riconoscere il professionismo alle ragazze del calcio che giustamente lo rivendicano.” L’Italia regala spettacolo al mondiale femminile ed il n.1 Figc Gravina rilancia all’ANSA la proposta e parla delle ipotesi per il futuro. “In tempi non sospetti, abbiamo suggerito una proposta che consentirebbe ai club femminili, cosi’ come per il primo livello del professionismo maschile, di attutire l’impatto dei costi del professionismo, beneficiando di un credito d’imposta da reinvestire”. L’Italia si sta disimpegnando alla grande al mondiale in Francia, dopo il successo contro la Giamaica ha staccato il pass per gli ottavi di finale.