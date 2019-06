Mondiale femminile, incidente hot in panchina: la FOTO di Martina Rosucci fa il giro del web

Si è giocata la partita valida per il Mondiale femminile, si ferma ai quarti di finale la corsa dell’Italia che comunque ha disputato una competizione strepitosa. A fare festa è l’Olanda che ha vinto con il risultato di 0-2, niente da fare per le azzurre che sono state eliminate a testa altissima. Adesso è già il momento di programmare il futuro con l’obiettivo di alzare l’asticella. Nel frattempo è anche spettacolo sexy, in particolar modo incidente hot per la bella Martina Rosucci, seduta in panchina le telecamere hanno inquadrata la bellezza della calciatrice azzurra. Ed il web come al solito si è scatenato, nelle ultime ore lo scatto ha fatto il giro del web,