Mondiale femminile, l’Inghilterra batte l’Argentina e vola agli ottavi: decide un gol della Taylor [FOTO]

MONDIALE FEMMINILE – L’Inghilterra batte 1-0 l’Argentina e vola agli ottavi di finale. Ritmi bassi in avvio, con le inglesi che provano a fare la partita mantenendo il possesso di palla. Al 24′ Banini rischia l’autogol nel tentativo di anticipare la Kirby. Al 27′ grande occasione per l’Inghilterra: calcio di rigore con Parris che si fa deviare il tiro sul palo da Correa. Le britanniche sono più pericolose e al 41′ Correa deve superarsi sulla conclusione di Mead lanciata a rete. Al 51′ è ancora una strepitosa Correa a salvare su Parris. Al 61′ il dominio inglese trova il suo compimento: cross di Mead e Taylor da pochi passi non lascia scampo alla Correa. Al 75′ ci prova Laroquette ma il tiro è centrale. Nel finale i ritmi si abbassano e le inglesi controllano senza patemi. Inghilterra che si qualifica agli ottavi, Argentina ferma sempre a 1 punto.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE D

1^ GIORNATA

Inghilterra – Scozia 2-1

Argentina – Giappone 0-0

2^ GIORNATA

Giappone – Scozia 2-1

Inghilterra – Argentina 1-0

3^ GIORNATA

Giappone – Inghilterra 19/06, Nizza, ore 21

Scozia – Argentina 19/06, Parigi, ore 21

CLASSIFICA: Inghilterra 6 punti; Giappone 4; Argentina 1; Scozia 0.