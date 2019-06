Mondiale Femminile – Tra Inghilterra e Camerun è successo di tutto: le inglesi vincono, le africane si infuriano e minacciano di lasciare il campo [FOTO]

1 /30 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Ecco la terza squadra che raggiunge i quarti di finale del Mondiale Femminile. Dopo il passaggio del turno di Norvegia e Germania, è l’Inghilterra l’altra compagine a finire tra le migliori 8 del torneo: battuto il Camerun per 3-0 tra le polemiche.

La partita si sblocca al quarto d’ora ma all’intervallo è già in cassaforte: ci pensano prima Houghton e poi White a mettere la gara in discesa. Var protagonista nella seconda rete, inizialmente annullata per offside. Una decisione duramente contestata dalle giocatrici africane, che si sono rifiutate di riprendere il gioco per almeno tre minuti. Al rientro in campo, Camerun a segno con Nchout Njoya ma rete annullata dalla Var per offside di Onguenè, autrice dell’assist. Altra protesta delle camerunesi che hanno nuovamente minacciato di lasciare il terreno di gioco. Poi il definitivo tris a firma Greenwood, intorno all’ora di gioco. Il risultato non cambia più, africane eliminate, le inglesi se la dovranno adesso vedere contro la Norvegia. In alto la FOTOGALLERY del match.