Mondiale femminile, l’inquadratura di Bonansea è hot: tifosi italiani scatenati [FOTO]

E’ andata in scena la partita valida per gli ottavi di finale della competizione, successo dell’Italia con il punteggio di 2-0 contro la Cina, la partita non è stata mai in discussione. Un gol per tempo per le azzurre, nel primo tempo vantaggio di Giacinti, è Galli a chiudere definitivamente i conti. L’Italia adesso pensa sempre più in grande, i quarti di finale possono essere solo un altro punto di partenza con l’obiettivo di arrivare sempre più lontano. Nel frattempo la calciatrice Bonansea scatena la reazione da parte dei tifosi sugli spalti e davanti la tv, l’inquadratura sexy non è passata inosservato. In basso ecco la foto di Bonansea.