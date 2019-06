Mondiale Femminile, l’Italia si affida a Ilaria Mauro: “Andare ai quarti sarebbe una cosa ‘allucinante'”

Primo posto nel girone e tabellone alla portata per l’Italia Femminile, che al Mondiale vuole continuare a stupire. L’avversario agli ottavi è la Cina. A parlare della prossima gara è il centravanti Ilaria Mauro, direttamente dal ritiro di Montpellier. Ecco le sue parole.

“La Cina è un’avversaria molto ostica, nel girone ha giocato tre partite molto buone. Sono piccoline e molto rapide: queste squadre ci mettono sempre in difficoltà, ma troveremo il modo di batterle. Siamo molto concentrate, andare ai quarti sarebbe una cosa ‘allucinante’. Hanno segnato Barbara (Bonansea, ndr), Aurora (Galli, ndr) e Cristiana (Girelli, ndr), ovviamente mi farebbe molto piacere fare gol nella prossima partita, ma siamo un gruppo talmente unito che non conta chi gioca e chi segna. L’importante è dare il 100% in allenamento, poi la Ct decide chi mandare in campo e ce lo comunica solo poche ore prima dell’inizio della partita“.