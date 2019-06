Mondiale femminile, Italia agli ottavi da prima: le parole delle azzurre

MONDIALE FEMMINILE – L’Italia vince il girone C nonostante la sconfitta con il Brasile. La gioia delle azzurre nelle parole post-partita.

“Siamo prime, ci dispiace per la sconfitta. Il pari sarebbe stato più giusto ma avevamo di fronte una squadra molto forte. Devo fare i complimenti alle ragazze perchè hanno tenuto testa al Brasile”. Così Milena Bertolini, ct della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la sconfitta contro il Brasile ma la qualificazione per gli ottavi. “Il rigore? l’arbitro ha deciso così e accettiamo la decisione”, aggiunge. Sui prossimi avversari, Nigeria o Cina, Bertolini dice: “Avversari non impossibili a un Mondiale non ci sono, questa è la prima cosa che dobbiamo avere ben presente. Ora dobbiamo riposare, recuperare energie fisiche e mentali che sono state spese. C’è la felicità di essere passati come prime”.

“Siamo prime, direi che nemmeno nelle più rosee aspettative credevamo fosse possibile, invece l’abbiamo meritato sul campo”. Così Sara Gama, difensore e capitano della nazionale femminile, intervenuta ai microfoni della Rai.

“Una grande gioia per il passaggio del turno, abbiamo incontrato una squadra fortissima. E’ mancato solo il gol ma ci teniamo strette il primo posto”. Così Valentina Cernoia, centrocampista della nazionale, commenta ai microfoni di Sky. Sulla prossima avversaria dell’Italia, Cernoia dice: “Forse è meglio la Cina, ma sono tutte squadre competitive. La Nigeria più fisica, mentre le cinesi giocano più a calcio”.

“E’ un sogno, non ce lo aspettavamo. Ma abbiamo meritato il passaggio del turno e ora pensiamo alla prossima partita”. Così Barbara Bonansea, attaccante dell’Italia, ai microfoni di Sky. Soddisfatta anche Cristiana Girelli che aggiunge: “Abbiamo vinto il girone, il fatto che il centravanti non segna non vuol dire nulla perchè dipende anche dal modo in cui giochiamo. Ora anche l’Italia ha un suo valore e meritiamo il rispetto delle avversarie“.

“E’ una sconfitta indolore che passa in secondo piano rispetto al primo posto nel girone: un risultato straordinario, impensabile alla vigilia”. Così il presidente federale Gabriele Gravina che ancora una volta ha assistito al match delle Azzurre dalla tribuna insieme al Dg Marco Brunelli. “Le nostre ‘Ragazze Mondiali’ anche questa sera contro un grande Brasile hanno dimostrato di essere un gruppo eccezionale. Mi complimento con loro, con Milena Bertolini e tutto lo staff”, aggiunge in una nota della FIGC.