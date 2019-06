Please wait...

Mondiale Femminile, Italia-Brasile 0-1: azzurre sconfitte, ma prime nel girone C [FOTO]

ITALIA-BRASILE, PAGELLE – Si è appena conclusa Italia-Brasile, partita valida per il Mondiale femminile. L’Italia perde 1-0 ma si qualifica agli ottavi da prima del girone. Decide un calcio di rigore dubbio, realizzato da Marta. In alto la FOTOGALLERY . Le pagelle stilate da CalcioWeb.

Mondiale femminile – Italia-Brasile 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Giuliani e Bonansea le migliori delle azzurre [FOTO]

