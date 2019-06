Mondiale femminile, Italia-Cina: giallo Girelli, infortunio o scelta tecnica?

Si sta giocando l’ottavo di finale valido per il Mondiale femminile, in campo l’Italia contro la Cina, nei primi 45 minuti dominio da parte delle azzurre, vantaggio dopo 14 minuti con Giacinti poi altre occasioni con la possibilità di raddoppiare, si va all’intervallo sul punteggio di 1-0 ma la Cina non molla come dimostra il forcing alla fine del primo tempo. Giallo al 40′ con la sostituzione dell’Italia che ha mandato in panchina Girelli, ancora da valutare il motivo del cambio, le indicazioni iniziali sembravano confermare un infortunio ma la reazione della calciatrice non esclude anche una sostituzione dal punto di vista tecnico con l’ingresso di Galli. La situazione sarà più chiara al termine della partita.