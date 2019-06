Mondiale femminile, quasi tutto pronto per Italia-Cina ed Olanda-Giappone: i doodle di oggi

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il mondiale femminile è arrivato nella fase decisiva, si giocano altre due partite molto importanti valide per gli ottavi di finale della competizione. Non ha intenzione di fermarsi l’Italia, le azzurre in campo alle 18 contro la Cina per provare a conquistare una storica qualificazione ai quarti di finale, l’Italia ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo e parte leggermente favorita. In serata altra partita importante, si tratta di Olanda e Giappone con le Orange favorite. Nel frattempo google ha presentato nuovi doodle, in alto la fotogallery con quelli per la giornata di oggi.