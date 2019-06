Mondiale femminile, Italia-Cina 2-0: le pagelle di CalcioWeb, Linari incredibile

Italia-Cina: le pagelle di CalcioWeb dopo il successo delle azzurre. Vola ai quarti di finale la Nazionale italiana al mondiale femminile ed adesso pensa sempre più in grande con la possibilità di raggiungere il maggior risultato possibile, obiettivo inimmaginabile ad inizio della competizione. Partita mai in discussione contro la Cina, finisce sul risultato di 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli ma non solo le attaccanti anche in difesa partita perfetta delle azzurre.

Mondiale femminile, Italia-Cina: le pagelle di CalcioWeb

Italia (4-3-1-2): Giuliani 6.5; Guagni 7.5, Gama 7, Linari 8.5, Bartoli 7.5; Bergamaschi 7.5 (Dal 63′ Mauro 7), Giugliano 7, Cernoia 7; Girelli 6.5 (dal 40′ Galli 9); Giacinti 9, Bonansea 8 (Dal 71′ Rosucci 7). All. Bertolini.

Cina (4-4-2): Shimeng 5.5; Han Peng 5, Wu 5.5, Lin 6, Liu Shanshan 5; Wang 5.5, Zhang 6, Wang Yan 5 (dal 61′ Wei 5), Yasha 5.5 (dal 46′ Yang Li 5.5); Shanshan Wang 5 (dal 61′ Song 5), Li Ying 6. All. Xiuquan Jia.