Mondiale Femminile, Italia contro la Giamaica: si tifa alla ‘casa delle donne’

Dopo l’emozionante vittoria all’esordio contro l’Australia, arrivata all’ultimo secondo grazie ad una strepitosa Bonansea, l’Italia femminile proverà a ripetersi nella seconda giornata contro la Giamaica.

Per l’occasione, interessante iniziativa patrocinata anche dalla Uisp: ‘Facciamo il tifo per le #ragazze mondiali’: appuntamento venerdì alla casa internazionale delle donne a Roma per seguire Giamaica-Italia, a seguire un dibattito su ‘Donne e calcio’ moderato da Sara Tardelli. L’appuntamento in via San Francesco di Sales, a Roma.