Mondiale femminile, Italia-Olanda alle 15: i dubbi anche di Bertolini

“E’ strano giocare alle 15. Il buon senso avrebbe dovuto farci giocare alle 21”. Sono le dichiarazioni di Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, si gioca un quarto di finale molto importante per la competizione ma a fare discutere è la scelta di giocare la partita alla 15. Un orario contestato anche dalle Orange che hanno chiesto alla Fifa un cambio. “Il caldo si farà sentire sicuramente per entrambe. Spiace perché va a discapito della partita”, ha spiegato in conferenza stampa l’allenatrice delle azzurre. “Alle 21, con un clima diverso avremmo potuto avere un’intensità e un ritmo diversi. Le partite dagli ottavi ai quarti giocate fino a qui sono state tutte belle”, ha aggiunto.