Mondiale femminile, Italia-Olanda: le reazioni del web all’eliminazione delle azzurre: da Mancini a Commisso

L’Italia è fuori dal Mondiale femminile. Le azzurre sono state sconfitte dall’Olanda per 2-0. Tante le reazioni di sostegno arrivate dal web.

Prima in ordine di tempo è stata la Roma, che ha ritwittato il post della squadra giallorossa femminile: “Grazie ragazze mondiali. Grazie per le emozioni di questa Coppa del Mondo: è stato bellissimo. Ed è solo l’inizio”. A ruota, la Juventus ha scritto: “Finisce ai quarti di finale contro l’Olanda l’avventura delle azzurre e delle bianconere nella Coppa del Mondo. Ragazze, siete state eccezionali”. Subito dopo il Genoa ha scritto un apposito comunicato stampa. “Una cavalcata straordinaria. La definitiva affermazione di un intero movimento. Nel quarto di finale del Mondiale femminile hanno avuto la meglio le ragazze dei Paesi Bassi ma le prestazioni dell’Italia nella kermesse iridata sono state tutte da incorniciare. Tutto il Genoa ha seguito con attenzione le gesta delle azzurre e fatto il tifo per loro. Il campo come sempre ha parlato per ultimo ma l’Italia ha comunque vinto. Grazie di tutto”.

Sceglie Twitter anche Rocco Commisso: “Grazie lo stesso ragazze! Siamo orgogliosi di voi! Siete state straordinarie e meritate tutto il nostro affetto”.

Immancabili i complimenti di Roberto Mancini: “Grazie ragazze, ci avete regalato gioie ed emozioni, trasformando un sogno in realtà. Avete dato luce e orgoglio al Calcio femminile: questa è la vostra vittoria più importante. L’Italia è fiera di voi”.

Molti i commenti arrivati da politici e personaggi dello spettacolo. Matteo Renzi ha scritto: “Grazie per quello che avete fatto, ora più diritti per le atlete”, Paola Turci “Grazie. Adesso comincia la storia”. Laura Boldrini: “Avete fatto innamorare un Paese intero mostrando al mondo di cosa siete capaci. L’Italia è fiera di voi perché ‘chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso’. E voi, avete dato tutto quello che avevate senza mai risparmiarvi. Grazie campionesse!”, Mara Carfagna: “Grazie per questa storia meravigliosa, ragazze mondiali. Siete le nostre campionesse. Ci avete fatto vivere un sogno e il risveglio e’ stato comunque dolce. Ma sognare ci piace e vogliamo realizzare un altro sogno: il professionismo nello sport femminile”.