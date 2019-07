Mondiale Femminile, l’Italia rientra a casa. Bertolini: “Il momento più bello?” il Ct risponde così

L’Italia rientra a casa. Dopo un Mondiale Femminile giocato alla grande, e da cui escono a testa altissima, le ragazze azzurre sono sbarcate all’aeroporto di Fiumicino, accolte con grande affetto.

“Siamo molto sorprese, sapevamo che in Italia c’era affetto nei nostri confronti – spiega a Sky Sport Milena Bertolini – ma non ci aspettavamo assolutamente una accoglienza del genere. Ci auguriamo che tutto questo non finisca ma continui perché queste ragazze se lo meritano. L’immagine che porto con me da questo Mondiale? L’ingresso in campo delle ragazze contro l’Australia e il gol di Barbara (Bonansea, ndr) a tempo scaduto, quello è stato un momento importante, per noi e per l’affetto degli italiani“.