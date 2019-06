Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende l’Australia [FOTO]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Grande esordio dell’Italia al Mondiale di calcio femminile in corso in Francia. Le ragazze di Milena Bertolini giocano bene e vincono nel finale contro l’Australia per 1-2. L’Italia parte bene, nonostante la prima occasione sia dell’Australia con Kerr di testa. La riposta delle azzurre non si fa attendere: ci prova Mauro ma il suo destro è bloccato dal portiere Williams. Al 9′ l’Italia passa con Bonansea, che lanciata in profondità da Giugliano batte Williams ma il gol viene annullato per fuorigioco. Offside confermato dal Var. Al 19′ si fa viva l’Australia con un destro da fuori area che passa attraverso una selva di gambe senza che nessuna riesca a trovare la deviazione vincente. Al 21′ Gama trattiene in area la Kerr e l’arbitro fischia il rigore. Dal dischetto va la stessa bomber australiana che si fa respingere la conclusione da Giuliani ma insacca sulla ribattuta. L’Australia insiste e al 27′ colpisce una traversa con un tiro-cross di Van Egmond. Occasioni che si susseguono con l’Italia che sfiora il gol con Girelli fermata da una buona parata di Williams, l’Australia risponde con un colpi di testa di Logarzo deviato in angolo.

Nella ripresa, l’Italia parte ancora una volta bene e trova il pareggio con Bonansea, stavalta è tutto buono. La giocatrice azzurra recupera palla e dopo una serie di dribbling infila in rete il pallone del pareggio. Al 62′ è bravissima in uscita Giuliani. Al 67′ possibile rigore per l’Italia ma il Var non assegna il penalty. L’Italia prende coraggio e ci crede. Al minuto 81 Sabatino trova la rete del 2-1 ma il Var annulla ancora una volta, fuorigioco evidente in questo caso. Quando tutto sembra finito, le azzurre trovano la rete della meritata vittoria: punizione di Cernoia, indecisione del portiere australiano e colpo di testa vincente di Barbara Bonansea. Tre punti per l’Italia guidata da Milena Bertolini, che inizia come meglio non poteva la spedizione al Mondiale femminile in un girone difficile.