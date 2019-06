Mondiale femminile, Italia in corsa per la vittoria: la quota si dimezza

MONDIALE FEMMINILE – Tutti pazzi per il mondiale femminile a maggior ragione dopo la vittoria dell’Italia all’esordio, le azzurre hanno superato la più quotata Australia nella prima partita del Gruppo C, prestazione incoraggiante per le ragazze di Milena Bertolini che adesso apre scenari importanti. Anche i bookmaker hanno rivalutato l’Italia, nella scommessa su chi vincerà il girone le azzurre hanno scavalcato l’Australia e ora sono a 2,75 sul tabellone Sisal Matchpoint, subito dietro il Brasile (dato a 2,00). Balzo in avanti anche sulla vittoria finale, alla vigilia, riferisce Agipronews, l’Italia era intorno a 40 volte la scommessa, adesso è a 25,00.