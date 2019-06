Mondiale femminile, la mamma di Barbara Bonansea: “Era al settimo cielo. La chiamo Barbie, non è fidanzata”

Su Rai Radio1, Diletta Giletta, mamma della bomber della Barbara Bonansea, commenta la splendida doppietta di sua figlia all’esordio nel Mondiale femminile contro l’Australia: “Dopo la partita era al settimo cielo, era entusiasta”. Sua figlia è fidanzata? “No – risponde -, ma so che si sono lasciati da poco. Ora faccia il suo Mondiale tranquilla e poi penserà al ragazzo”.

Per andare a vedere la partita a Valenciennes, in Francia, la famiglia Bonansea ha scelto un mezzo molto particolare, visto che papà Sergio ha paura dell’aereo: “Abbiamo comprato un camper e ci siamo andati partendo da Pinerolo, sono quasi 1000km di distanza. Ora siamo vicino a Reims, dove giocheranno venerdì. Guarderemo la partita del 18 giugno ma purtroppo io devo rientrare al lavoro il 24 giugno”. Che nomignolo ha dato a sua figlia? “Barbie. Per il suo nome, Barbara, e non per la famosa bambola, visto che mia figlia non ci ha mai giocato”.