Mondiale femminile, Manuela Giugliano: “ora facciamo paura a tutte”

Il mondiale femminile regala sempre più grande spettacolo, il Brasile non fa più paura come fa intendere Manuela Giugliano, centrocampista dell’Italia in vista della gara contro le brasiliane. “Ero consapevole della nostra forza, ora facciamo paura a tutte e dobbiamo guardare avanti”, ha detto l’azzurra in conferenza stampa a Lille. Giugliano dichiara di aver visto poco tempo fa Thaisa, compagna di squadra al Milan: “Le ho detto di stare attenta perché siamo forti e devono avere paura di noi. Siamo amiche e avversarie, col Brasile l’Italia non vuole perdere”. Il Brasile è reduce dalla sconfitta contro l’Australia: “Per questo affronteranno la partita contro di noi con determinazione e concentrazione mentre noi dovremo stare attente per portare a casa la partita”.