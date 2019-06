Mondiale femminile, Marta sbotta: “non ci sarò sempre”

“Speravo di festeggiare, invece bisogna solo piangere. Ma bisogna piangere ora per poi sorridere alla fine, dobbiamo credere nel futuro: ragazze credete in voi stesse, io non ci saro’ sempre in nazionale”. Sfogo quello di Marta, la star del calcio brasiliano e del mondiale femminile dopo l’eliminazione del Brasile contro la Francia, la calciatrice si è sfogata. “Volevo sorridere e piangere di allegria, ma invece voglio dire che bisogna piangere e faticare all’inizio per poi poter sorridere alla fine – ha sottolineato la calciatrice -. Bisogna credere nel futuro di questa Nazionale, che comunque deve lavorare e sacrificarsi sempre di piu'”.

“Queste nuove ragazze devono credere in loro stesse, non ci saranno sempre una Formiga, Marta o Christiane. Il calcio femminile ha bisogno di voi per sopravvivere e sorridere alla fine”.