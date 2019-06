Mondiale femminile, il mercato della brasiliana Andressa Alves

La seconda giornata del mondiale del Brasile non ha portato un risultato positivo, ma certamente un’ottima prestazione. Le calciatrici tornano a casa con una sconfitta, galeotto l’autogol di Monica. Una rimonta amara da parte dell’Australia che mette a serio rischio la qualificazione delle verdeoro. Intanto si è messa ancora una volta in risalto Andressa Alves Da Silva, calciatrice attualmente in forza nel Barcelona. L’attaccante sarà la prossima pedina di mercato, non a caso il procuratore di Andressa, Alessio Sundas sta operando per portarla in Italia. Gli occhi delle big sono già sulla giovane calciatrice che si sta mettendo in mostra nel mondiale con giocate di alta classe e un piede educato ed elegante capace di mettere le avversarie in difficoltà e le compagne in ottima condizione di andare in gol. Nella prima giornata per Andressa due assist, ottimi suggerimenti un gol sfiorato e un rigore parato. Nella seconda partita contro l’Australia ottima prestazione e un suggerimento leggermente lungo per mandarla in gol.

E’ partita quindi, proprio grazie alle grandi prestazioni della brasiliana, l’operazione trasferimento in Italia. Sono già state contattate Juventus, Milan e Inter. In caso di missione fallita, sicuramente l’opzione europea non tramonterebbe. Andressa è stata proposta anche nella big di Europa come il PSG dove troverebbe la sua compagna di nazionale Formiga, il Bayern Monaco, Liverpool, Ajax, Borussia Dortmund, Manchester City e United, Lyone Arsenal. La suggestione resterebbe sicuramente quella di portare Andressa tra le fila del Milan assieme a Thaisa o nella Juventus dove, invece, troverebbe l’azzurra Bonansea che ha raddrizzato il match d’esordio con l’Australia.