Mondiale femminile, Milena Bertolini: “abbiamo già raggiunto un grande traguardo”

“Il tricolore sta portando bene. Questa partita era fondamentale per passare agli ottavi, che per noi è un grande traguardo”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale femminile Milena Bertolini che commenta ai microfoni di RaiSport la netta vittoria contro la Giamaica. “Abbiamo sentito la partita a livello emotivo, nel primo tempo eravamo un po’ bloccate però siamo state brave”, aggiunge la ct. “Ci sono tanti aspetti su cui lavorare, ma nei momenti di difficoltà la difesa ha tenuto benissimo. In queste partite è fondamentale vincere ma anche non prendere gol. Devo fare un plauso a Sara Gama che è stato un muro invalicabile”, prosegue Bertolini. “Sono molte felice, ho tante emozioni, perchè essere qui ed arrivare agli ottavi è già una grande cosa. Grazie a tutti gli italiani che ci hanno seguito”.