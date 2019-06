Mondiale femminile, la ministra Bongiorno: “tutti a tifare per voi, bravissime”

“Il miracolo non e’ solo il successo o i 5 gol ma che anche oggi eravamo tutti a tifare per voi! Bravissime! GiamaicaItalia”. E’ il messaggio su Twitter della ministra per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, dopo il secondo match dell’Italia valido per il mondiale femminile, netto successo per le azzurre che hanno dominato in lungo ed in largo, il risultato di 0-5 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, tripletta da parte di Girelli, molto bene anche Galli che ha realizzato una doppietta. Adesso viene il bello per l’Italia che proverà a difendere il primo posto e poi si concentrerà per la partita degli ottavi di finale.