Mondiale femminile, Nigeria-Corea del Sud 2-0: primi tre punti per le Aquile dopo la sconfitta all’esordio contro la Norvegia [FOTO]

MONDIALE FEMMINILE – Si è appena conclusa Nigeria-Corea del Sud, incontro valevole per la seconda giornata del gruppo A: vittoria delle Super Aquile per 2-0, che riscattano così la sconfitta all’esordio contro la Norvegia. Partono meglio le africane che al 10′ vanno vicine al gol con Oparanozie. Al 28′ il dominio nigeriano porta i suoi frutti: è Kim Do-Yeon ad infilare la sua porta. Controllo al VAR per un possibile tocco di mano di una calciatrice nigeriana, ma l’arbitro non ravvisa nulla. Al 58′ è ancora il VAR protagonista: stavolta la tecnologia annulla il pari coreano. Al 75′ la Nigeria raddoppia con una bellissima azione personale di Oshoala che dribbla un difensore e il portiere prima di depositare in rete il pallone del 2-0. Nel finale è pura amministrazione per le africane che rischiano solo in un’occasione ma il portiere Nnadozie è insuperabile. Nigeria che sale così a quota 3 punti nel gruppo A. In alto la FOTOGALLERY del match.