Mondiale femminile, Norvegia-Australia 5-2 dopo i calci di rigore: scandinave ai quarti [FOTO]

MONDIALE FEMMINILE – Si è appena concluso il secondo ottavo del Mondiale femminile. Si è giocata Norvegia-Australia: 5-2 solo dopo i calci i rigore in favore delle scandinave, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Ai quarti, la squadra norvegese affronterà la vincente del match degli ottavi tra Inghilterra e Camerun.

Inizia forte l’Australia con Kerr che sfiora il gol dopo nemmeno un giro d’orologio. Al 6′ è ancora la Kerr a provarci, impegnando il portiere norvegese. Al 18′ si fa vedere anche la Norvegia con un tiro ad incrociare di Hansen molto pericoloso. Al 31′ la Norvegia passa con il contropiede finalizzato da Herlovsen. Le scandinave prendono le redini del gioco e sfiorano il gol con Hansen e Wold a più riprese. Al 44′ torna a farsi vedere l’Australia che si vede assegnare un rigore. Dopo qualche istante, però l’arbitro viene chiamato al VAR e annulla la sua precedente decisione.

Al 52′ chance per l’Australia con Logarzo che non riesce ad insaccare di testa da pochi passi. Al 56′ è ancora una scatenata Hansen ad andare vicina al gol ma la Williams è attenta. Tre minuti dopo è la Kerr a trovare il gol dell’1-1 ma è tutto vano: l’attaccante oceanica si trovava in fuorigioco. Nell’ultima mezz’ora meglio l’Australia che sfiora ancora il pari con la Kennedy. All’83’ l’Australia trova il gol del meritato pareggio con Kellond-Knight direttamente da calcio d’angolo: gol pazzesco delle oceaniche. Finale incredibile con il possibile rigore per l’Australia, ancora una volta non concesso dopo il consulto al monitor, poi il doppio palo di Hansen al 93′, con la palla che attraversa la linea senza mai oltrepassarla.

Ai supplementari ancora Kerr e Hansen vicine al gol nei primi 15′ extra. Al 104′ arriva l’espulsione per Kennedy, che lascia le australiane in 10. Nel recupero del primo tempo supplementare traversa per la Risa, direttamente da calcio di punizione dai 40 metri. Al 110′ si rinnova la sfida a distanza tra la Hansen e la Williams con il portiere che ha la meglio. Nel finale assedio norvegese ma l’Australia riesce a portare la sfida ai calci di rigore.

Dal dischetto a tradire le australiane è proprio la stella più attesa, la Kerr, che calcia alto sopra la traversa. La Gielnik si fa parare il secondo tiro, mentre le norvegesi sono perfette dagli 11 metri e fanno 4 su 4, volando ai quarti. In alto la FOTOGALLERY del match.