Mondiale femminile, nuovi doodle dedicati alla competizione [FOTO]

Nuova giornata del Mondiale femminile. Nuova giornata del Mondiale femminile. In campo stasera alle 21 il Gruppo D. Si giocano Giappone-Inghilterra e Scozia-Argentina. Inglesi in testa al girone con 6 punti e già agli ottavi. Con un piede e mezzo alla fase successiva anche il Giappone (4 punti), poche speranze per l’Argentina (1 punto), ancor meno per la Scozia ferma al palo. In alto la FOTOGALLERY con i nuovi doodle dedicati al torneo.