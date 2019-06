Nuova giornata del Mondiale femminile . In campo l’Italia che si gioca il primato del girone contro il Brasile. Nell’altro match del gruppo C l’Australia deve battere la Giamaica per sperare. In alto la FOTOGALLERY con i nuovi doodle dedicati al torneo.

Mondiale femminile, nuovi doodle dedicati alla competizione: stasera in campo l’Italia [FOTO]

Nuova giornata del Mondiale femminile. In campo l’Italia che si gioca il primato del girone contro il Brasile. Nell’altro match del gruppo C l’Australia deve battere la Giamaica per sperare. In alto la FOTOGALLERY con i nuovi doodle dedicati al torneo. Mondiale Femminile, Italia-Brasile live: probabili formazioni e dove vederla in tv

