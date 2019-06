Mondiale femminile, Olanda-Giappone 2-1: saranno le Oranje a sfidare l’Italia [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

MONDIALE FEMMINILE – Si è appena conclusa Olanda-Giappone, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. Saranno le Oranje le avversarie dell’Italia, sabato 29 giugno alle ore 15, grazie alla vittoria per 2-1.

Parte subito forte l’Olanda che al 14′ chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano, ma il difensore giapponese ha il braccio attaccato al corpo. Tre minuti dopo le Oranje passano: sugli sviluppi di un corner la Martens si inventa uno splendido colpo di tacco che, con la deviazione di una giapponese, vale l’1-0. Al 19′ il Giappone prova a scuotersi dal torpore dei primi minuti e Sugasawa colpisce il palo con un destro a giro. Le asiatiche insistono e al 42′ trovano il pari: imbucata per Hasegawa e tocco sotto che vale l’1-1.

Nella ripresa parte meglio il Giappone che ci prova al 56′ con Sugasawa ma la conclusione è alta. Al 64′ Van Veenendaal deve fare gli straordinari su Nakajima. Al 71′ arriva un’altra chance per il Giappone con Hasegawa che calcia fuori di pochissimo. All’80’ sono ancora le nipponiche a sfiorare il vantaggio con Sugita che salta due avversarie e calcia a giro di sinistro centrando la traversa, sul prosieguo dell’azione si deve di nuovo superare Van Veenendall che manda in calcio d’angolo. Nel momento in cui sembra che il Giappone possa passare in vantaggio, arriva il calcio di rigore per l’Olanda: Kumagai tocca la palla con il braccio sinistro. Dal dischetto la Martens non sbaglia e regala i quarti all’Olanda proprio all’ultimo respiro. In alto la FOTOGALLERY del match.