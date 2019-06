Mondiale femminile, ottavi di finale: i pronostici di William Hill a favore dell’Italia nella sfida contro la Cina

Dopo gli scontri del weekend, è giunto il momento di assistere alle ultime partite degli ottavi. L’Italia, prima nel gruppo C, incontrerà domani la Cina, che ha passato il turno rientrando tra le quattro migliori terze della fase a gironi. Le cinesi hanno guadagnato quattro punti nel gruppo B, dietro alle temibili Francia e Germania, riuscendo a subire pochi goal. Le quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sono a favore della nazionale azzurra, a cui è associato il moltiplicatore 2.15. Il successo asiatico, invece, vale poco meno di tre volte e mezzo la posta (3.40), mentre il pareggio resta un’opzione intermedia da 3.00. Da tenere d’occhio anche il mercato 1X2 + Goal/No Goal: Italia + Sì moltiplica la posta per 5.80. Sempre martedì si giocherà la partita tra Olanda e Giappone, rispettivamente passate come prima nel girone E e come seconda nel gruppo D. Il match interesserà da vicino le ragazze di Milena Bertolini, in quanto la vincente di questa sfida sarà l’avversaria dell’Italia ai quarti, in caso di trionfo azzurro contro le cinesi. Le olandesi arrivano alla fase a eliminazione diretta dopo aver dominato il girone E, durante il quale hanno guadagnato ben nove punti in tre gare. Le nipponiche, invece, finora non hanno incantato, passando il turno alle spalle dell’Inghilterra con quattro punti a bottino. L’Olanda è dunque favorita secondo William Hill, che ne offre la vittoria a 1.85, mentre il successo della squadra del Sol Levante spicca in vetrina a 4.00; il pareggio è una possibilità da 3.30.

Oggi, invece, scenderanno in campo altre quattro nazionali. Alle 18.00 sarà il turno di Spagna–USA, mentre alle 21.00 andranno in scena Svezia e Canada. Le spagnole, che hanno chiuso il girone B al secondo posto, incontreranno la temibile nazionale a stelle e strisce, già favorita all’esordio, il cui obiettivo sarà quello di bissare il successo della scorsa edizione e confermarsi campionesse del mondo. Le americane sono largamente favorite per la vittoria del match, con la quota a loro associata pari a 1.36; le spagnole, invece, vedono impennarsi il loro moltiplicatore, che sale fino a 8.00. Il pareggio, che condurrà ai tempi supplementari, vale invece 4.33. William Hill mette a disposizione anche interessanti Quote Maggiorate per questa sfida: il vantaggio degli Stati Uniti per 2-0 nel Primo Tempo, infatti, è disponibile a 7.50, anzichè 6.50. L’altro match in programma è quello tra Svezia e Canada, rispettivamente piazzatesi al secondo posto nel girone F e nel gruppo E. La nazionale scandinava può vantare ben tre podi nelle ultime sette edizioni mondiali: due terzi posti nel 1991 e nel 2011 e un secondo posto nel 2003. Sarà però il Canada a partire con i favori dei pronostici, grazie ai 2.55 offerti da William Hill in caso di vittoria; la formazione gialloblù segue a breve distanza (2.90). La vittoria del segno X è quotata invece a 2.80 sulla lavagna del bookmaker.

Inoltre, per un’esperienza di gioco senza pari, è possibile accedere al sito William Hill per mobile ovunque ci si trovi. E per non perdere neanche un minuto di gioco, la app di William Hill per le scommesse sportive permette di vivere il brivido del calcio in diretta anche sullo smartphone.

Le quote in dettaglio*:

Lunedì 24 giugno

8.00 Spagna, 4.33 pareggio, 1.36 USA

2.90 Svezia, 2.80 pareggio, 2.55 Canada

Martedì 25 giugno

2.15 Italia, 3.00 pareggio, 3.40 Cina

1.85 Olanda, 3.30 pareggio, 4.00 Giappone