Mondiale femminile, le parole di Valentina Cernoia: “Abbiamo ancora molto da dimostrare”

MONDIALE FEMMINILE – Valentina Cernoia, 28 anni festeggiati ieri sera in hotel con tanto di torta e candeline, ha tenuto una conferenza di presentazione dell’ottavo del Mondiale femminile contro la Cina. La centrocampista dell’Italia inizia parlando dei festeggiamenti per il compleanno: “E’ stato un compleanno mondiale – ha raccontato in conferenza stampa – davvero molto emozionante. Ora vorrei regalarmi il passaggio del turno“. Ora la sfida alle cinesi: “Sentivo dentro – ha aggiunto la Cernoia – che avremmo potuto fare qualcosa di importante. Quest’Italia ha ancora molto da dimostrare, possiamo sorprendere tutti quelli che ci seguono da casa e soprattutto noi stesse. Forse nessuno si aspettava che facessimo questo grande percorso nel Mondiale e vogliamo ancora toglierci grandi soddisfazioni“.

A chi le chiede se la sconfitta contro il Brasile possa incidere sul prossimo impegno la Cernoia risponde: “Non ci ha minimamente toccate perchè c’è la consapevolezza di aver fatto una grandissima prestazione contro una squadra molto forte. Con la Cina dovremo sfruttare l’estro e la fantasia nelle nostre giocate ed essere brave nella gestione del pallone. Loro hanno gioco corale e pressing asfissiante, dovremo essere brave a pungere al momento giusto, a trovare la giocata per sbloccare la partita“.

Valentina Cernoia è cresciuta nel Brescia: “Brescia è stata la piazza che mi ha lanciato nel panorama italiano. Con le mie compagne portiamo in campo la nostra passione: siamo ragazze normali, purtroppo non vivremo di rendita grazie a quello che guadagneremo con le nostre carriere, ma il messaggio che lanciamo è che con passione e determinazione si possono raggiungere grandi risultati”. Risultati che ci si augura siano a lungo termine: “Spero che questo Mondiale – conclude Cernoia – sia solo un trampolino di lancio, che continui questa attenzione mediatica e di venire considerati alla pari dei colleghi maschi”.