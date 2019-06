Mondiale femminile, le quote di William Hill per i quarti di finale

MONDIALE FEMMINILE – Al via i quarti dei Mondiali di calcio femminile, con le formazioni pronte a darsi battaglia per assicurarsi un posto in semifinale. Scende in campo anche William Hill, in gioco dal 1934, che per l’occasione propone quote mondiali. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 5 euro più 200 euro di bonus cashback.

I Mondiali femminili entrano nel vivo con i quarti di finale, che fino a sabato terranno i tifosi con il fiato sospeso. Si parte alle 21.00 allo Stade Océane di Le Havre con lo scontro tra Norvegia e Inghilterra. In una frizzante gara conclusasi solo ai rigori, la nazionale scandinava ha eliminato le Matildas australiane, super favorite per la vittoria del torneo. Le inglesi, invece, sono inarrestabili: dopo aver concluso la fase a gironi al primo posto con nove punti, hanno battuto con un secco 3-0 il Camerun. La lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, vede favorita proprio l’Inghilterra, la cui vittoria vale 2.00; un successo norvegese, invece, pagherebbe quasi quattro volte la posta (3.90); il pareggio è proposto a 3.25. Disponibili per questo match anche le Quote Maggiorate: golosa l’opzione Inghilterra Vincente 2-0, in vetrina a 10.00.

Venerdì sarà la volta del super match tra Francia e USA. Le padrone di casa cercheranno di puntare sul fattore campo per superare la corazzata americana e imitare la nazionale maschile, che lo scorso anno ha alzato la coppa del mondo in Russia. Dopo aver dominato il girone con nove punti, la formazione transalpina ha dovuto spingere sull’acceleratore nel match contro il Brasile, battuto poi ai supplementari. Dall’altra parte, le ragazze a stelle e strisce sono ancora una delle squadre più quotate per la vittoria del torneo. Il loro Mondiale finora è stato perfetto, anche se agli ottavi sono serviti due rigori per abbattere il muro spagnolo. La Francia dovrà dare il massimo per superare il dream team americano: per William Hill sia la vittoria delle padrone di casa che il pareggio valgono 3.20, mentre il trionfo delle statunitensi si gioca a 2.30.

Sabato alle 15.00 l’appuntamento è a Valenciennes con il match che vedrà coinvolte le azzurre di coach Bertolini. L’Italia incontrerà l’Olanda, nazionale che gode di tutti i favori dei pronostici, essendo campione europeo in carica. La formazione orange ha eliminato il Giappone agli ottavi in una gara tiratissima e molto equilibrata, risolta solo al 90’ grazie a un rigore. Le ragazze capitanate da Sara Gama dovranno scendere in campo agguerrite per cercare di approdare a una storica semifinale: per raggiungere il successo dovranno giocare in maniera impeccabile, in modo da far fruttare i 3.50 offerti per la loro vittoria. Sembra invece in discesa la partita per l’Olanda, il cui successo moltiplicherebbe ogni euro puntato per 2.10; il pareggio si attesta invece a quota 3.40. Chi vorrebbe veder salire Aurora Galli – attualmente con tre goal all’attivo – nella classifica dei marcatori del mondiale, tenga a mente che una sua rete nei 90’ è proposta a 8.50 da William Hill. In serata i quarti si concludono con il match tra Germania e Svezia. Il Mondiale delle tedesche è stato finora ottimo, con il girone superato a punteggio pieno e senza aver incassato alcuna rete. Le svedesi, invece, hanno chiuso il girone F al secondo posto dietro le statunitensi, contro cui hanno subito un duro 0-2. Le quote di William Hill pendono a favore del team tedesco, la cui vittoria vale 1.72; uno stravolgimento di scenario, invece, moltiplicherebbe la posta di ben cinque volte. Il pareggio è offerto a 3.50.