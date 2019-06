Mondiale femminile, Sara Gama ci rimette un dente: “l’ho sacrificato per il passaggio del turno”

“Come sta il mio dente? Vediamo dopo il check all’ospedale, non benissimo ma l’abbiamo sacrificato per il passaggio del turno”. Sono le dichiarazioni di Sara Gama, difensore e capitano della Nazionale ai microfoni di Sky Sport, violento scontro di gioco contro una avversaria, a rimetterci è stato un dente. “Oggi ho avuto il sostegno di tutte, dobbiamo essere forti mentalmente e i fatti parlano”. L’Italia ha disputato una partita fantastica contro la Giamaica, 0-5 il risultato finale che ha permesso alle azzurre di staccare il pass per gli ottavi di finale, adesso si aprono nuovi importanti scenari.