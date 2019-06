Mondiale femminile, seconda vittoria per l’Italia con la Jamaica a un rasoterra 1.12

Dopo la partenza super, l’Italia torna in campo per la seconda gara del mondiale femminile di calcio del Gruppo C. C’è entusiasmo intorno alle Azzurre dopo la bella vittoria sull’Australia e, contro la ben più abbordabile Jamaica – reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Brasile – le ragazze della Bertolini non dovrebbero avere problemi a portare a casa il secondo successo consecutivo. Il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint è infatti a senso unico: Italia nettamente avanti, a un rasoterra 1.12, il successo jamaicano sarebbe un’impresa da ben 20 volte la posta, alta anche la quota sul pareggio, a 8.00. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, il 95% ha scelto le Azzurre. Con un’altra vittoria, gli ottavi di finale – raggiunti solo una volta nel 1991 dalla nazionale italiana “rosa” – diventerebbero quasi una formalità, tanto che nella scommessa su chi vincerà il girone C, le azzurre hanno scavalcato l’Australia e ora sono a 2.60, subito dietro il Brasile favorito a 1.90. Deciso anche il balzo in avanti nella scommessa sul trionfo: alla vigilia l’Italia era intorno a 40 volte la scommessa, adesso è a 25.00, inserita tra le possibili outsider. Ci credono anche gli scommettitori, la Nazionale italiana è la seconda più giocata dagli scommettitori, con il 30% delle preferenze, dietro solo alle favoritissime statunitensi, con il 32%.

L’eroina della storica vittoria dell’esordio contro l’Australia è stata Barbara Bonansea, autrice della doppietta che ha permesso alle azzurre il successo in rimonta. La Bertolini punterà ancora su di lei in attacco e c’è da aspettarsi un’altra prestazione da incorniciare: la sua rete è 1.85, un’altra doppietta a 4.50 e si può puntare anche sul suo gol di testa, proposto a 6.00. Probabile anche la firma sul match della Sabatino, a 1.88 e della Girelli, a 1.83. Per i bookmaker, sarà goleada azzurra: la gara è da Over 2,50, a 1,45, con l’Italia a segno in entrambi i tempi a 1.58.