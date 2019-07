Mondiale Femminile, Serturini: “L’esordio di ieri è un sogno che si avvera”

Tra il dispiacere di ieri per l’eliminazione ad un Mondiale da cui tuttavia l’Italia è uscita a testa altissima, c’è la gioia dell’attaccante della Roma Annamaria Serturini, che ieri ha fatto il suo esordio con la maglia azzurra. Ecco le sue parole.

“Sapevamo di avere davanti una grandissima squadra, ci abbiamo provato ma hanno vinto loro. Questo però non toglie nulla al lavoro che abbiamo fatto. Questa data per me rimarrà importantissima perché grazie a Milena Bertolini e a tutto il suo staff ho potuto fare il mio esordio, una cosa che sognavo sin da bambina“.