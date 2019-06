1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Comincia a delinearsi il quadro dei quarti di finale del Mondiale Femminile. Dopo il passaggio del turno degli Stati Uniti campioni in carica, in serata è stata la Svezia a staccare il pass per entrare tra le migliori 8 della competizione.

Successo di misura delle scandinave sul Canada: 1-0, basta una rete di Blackstenius al 50′. Adesso la Svezia se la dovrà vedere con la Germania sabato 29 giugno alle ore 18.30 a Rennes. In alto la FOTOGALLERY del match-