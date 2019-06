Mondiale femminile, Svezia supera Cile e pioggia [FOTO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è concluso il primo match di oggi valido per il Mondiale femminile, la Svezia più forte del Cile e della… pioggia. Vittoria con il punteggio di 2-0 nella gara inaugurale del girone F, lunga sospensione per il violento acquazzone che ha colpito Rennes. Il Cile soffre tanto sulle palle alte ma la Svezia non riesce a concretizzare la superiorità, è il portiere Claudia Endler a metterci una pezza. Nella ripresa la Svezia continua a sbattere contro il muro della Roja, al 72′ l’arbitro è costretto a sospendere la gara per le condizioni climatiche, all’83’ le scandinave riescono finalmente a sfondare: la firma sul gol è di Asllani, nel recupero le Blagult chiudono i conti con Janogy.