Mondiale femminile, Tavecchio: “secondo tempo formidabile”

“Il processo di evoluzione del nostro calcio femminile parte da quando si deliberò di dare la possibilità alle società di calcio professionistiche di avere una squadra femminile. Da li’ parte la vera riscossa delle ragazze, la ribalta diventa piu’ importante, i nomi delle squadre danno prestigio. Da li’ nasce tutto: settori giovanili, centri federali. Credo sia stata un’ottima intuizione quando nel 2015 abbiamo fatto questi discorsi. Anzi, avevo chiesto di far giocare la gara del calcio donne due ore prima di quella maschile, sarebbe stato il massimo. Spero si possa fare in futuro”. Sono le dichiarazioni dell’ex presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio intervenuto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento. “Le ragazze ieri hanno fatto un secondo tempo formidabile, hanno dimostrato di avere grande preparazione tecnica, agonistica, resistenza. Spero che il futuro sia ancora piu’ roseo” ha detto Tavecchio. “Tutte le nazionali italiane stanno andando bene, c’e’ un retroterra di preparazione che sta dando risultati, con tecnici competenti e con la federazione che segue attentamente il percorso. Sta germogliando quanto seminato? Abbiamo sbagliato la semina per la Russia con la nazionale maggiore…”.