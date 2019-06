Mondiale Femminile, tutto facile per gli Stati Uniti: tris al Cile [FOTO]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Mondiale Femminile – Gli Usa continuano a volare e, dopo aver travolto la malcapitata Thailandia, vince facilmente anche contro il Cile nella seconda giornata del gruppo F.

Risultato già al sicuro al termine dei primi 45′ di gioco, con la doppietta di Lloyd e la rete di Ertz. In classifica le statunitensi raggiungono a quota 6 la Svezia, staccando già il pass per gli ottavi di finale con 16 gol fatto e nessuno subito. Lo scontro diretto di giovedì 20 (ore 21) a Le Havre, servirà a decidere chi vincerà il girone. In alto la FOTOGALLERY.

RISULTATI E CLASSIFICA

1^ GIORNATA

Cile – Svezia 0-2

Usa – Thailandia 13-0

2^ GIORNATA

Svezia – Thailandia 5-1

Usa – Cile 3-0

3^ GIORNATA

Svezia – Usa 20/06, Le Havre, ore 21

Thailandia – Cile 20/06, Rennes, ore 21

CLASSIFICA

Svezia 6

USA 6

Cile 0

Thailandia 0