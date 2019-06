Mondiale Femminile: Usa schiacciasassi, Cile batte Thailandia [FOTO]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Mondiale Femminile – Conclusa ufficialmente la fase a gironi della competizione con le due sfide delle 21. Usa schiacciasassi, batte la Svezia per 2-0 e vola agli ottavi da prima e a punteggio pieno. Vittoria ‘consolatoria’ per il Cile, che ha la meglio della Thailandia.

A Le Havre le statunitensi in vantaggio dopo solo 3′ di gioco con Horan. In apertura i ripresa, al 5′, arriva il raddoppio ad opera di Heath. Bastano invece un autogol (di Boonsing al 48′) e una rete di Urrutia all’80’, alle sudamericane, per chiudere a quota 3 in classifica. In alto la FOTOGALLERY dei due match.

RISULTATI

1^ GIORNATA

Cile – Svezia 0-2

Usa – Thailandia 13-0

2^ GIORNATA

Svezia – Thailandia 5-1

Usa – Cile 3-0

3^ GIORNATA

Svezia – Usa 0-2

Thailandia – Cile 0-2

CLASSIFICA

Usa 9

Svezia 6

Cile 3

Thailandia 0