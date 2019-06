Mondiale femminile, i pronostici di William Hill su Italia-Giamaica e Australia-Brasile

Continua l’avventura azzurra ai Mondiali femminili di Francia. Le ragazze di Milena Bertolini cercheranno di fare il pieno di punti per mantenere una posizione alta nel girone. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a scendere in campo a fianco delle atlete con le sue quote da campioni. Il bookmaker, inoltre, accoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 5 euro più 200 euro di bonus cashback.

Dopo il mirabolante inizio delle azzurre, che lo scorso weekend sono riuscite a prevalere sulla favorita Australia, torna in campo l’Italia di coach Bertolini. Venerdì a Reims la formazione tricolore andrà a caccia della seconda vittoria, sfidando la new entry del campionato mondiale, la Giamaica, ancora a secco di punti dopo la sonora sconfitta per 3-0 inflitta dal Brasile. Il successo all’ultimo minuto ottenuto domenica dalle azzurre fa ben sperare anche per l’esito di questo match: la lavagna di William Hill è infatti positiva per quanto riguarda il risultato e fissa a rasoterra il trionfo italiano (1.06). Più complicata invece la partita per il team giamaicano, che vede la propria vittoria allontanarsi pericolosamente dal limbo dei favoriti (23.00). Il pareggio, invece, si posiziona a quota 8.50. I goal di Barbara Bonansea – due volte marcatrice nello scorso match – potrebbero rivelarsi nuovamente fondamentali: William Hill propone una sua rete entro i 90 minuti a 1.95. Pur partendo favorite, le azzurre non dovranno abbassare la guardia: la Giamaica, infatti, è la squadra più giovane del torneo e potrebbe ribaltare ogni pronostico affidandosi all’entusiasmo delle sue giocatrici.

Giovedì sarà scenderanno in campo le altre due sfidanti del girone C, Australia e Brasile, ospiti dello stadio della Mosson a Montpellier. Dopo l’inaspettata sconfitta contro l’Italia, le Matildas rischiano una clamorosa eliminazione dal torneo, nonostante fossero inizialmente le favorite per la vittoria finale. Alla formazione australiana servirà un successo per restare in corsa per il titolo: solo le prime due passeranno infatti alla fase successiva e il Brasile è per il momento in testa alla classifica, avendobattuto senza difficoltà la Giamaica. Per William Hill l’Australia è leggermente favorita (2.05), mentre la vittoria della Seleção moltiplica la posta per 3.10; anche il pareggio triplica abbondantemente la puntata (3.50).