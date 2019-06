I prossimi due Mondiali per club, prima dell’entrata in vigore della nuova formula, verranno disputati in Qatar. Saranno le ultime due edizioni con il format a 7 squadre. Dal 2021 il Mondiale per club si allargherà a 24 partecipanti. Le edizioni 2019 e 2020, dunque, si giocheranno nella sede dei prossimi Mondiali e faranno anche da test – essendo in programma a inizio dicembre – proprio per la rassegna iridata che si giocherà nel 2022. Sulla sede del 2021, invece, la Fifa si riserva una serie di valutazioni prima di esprimersi in occasione del Consiglio che si terrà a ottobre a Shanghai.