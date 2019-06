Mondiale U20, l’Italia in finale quotata a 2,45

Quella di domani sarà un’altra giornata di grande calcio, alle 17.30 la semifinale del mondiale l’under 20 tra l’Italia e l’Ucraina mentre i ragazzi di Mancini affronteranno a Torino la Bosnia per la qualificazioni agli Europei 2020. Better offre ampie giocate, gli azzurri avranno di fronte l’Ucraina, il successo azzurro è quotato 2,45; la vittoria dell’Ucraina è a 3,10; il pareggio 2,95. Gli ucraini in finale ai “tempi supplementari” valgono 10 volte la posta, la vittoria ai “rigori” è quotato a 9,00 mentre per gli azzurrini la finale ai “tempi supplementari” e’ quotata a 9,00, il successo ai “rigori” e’ a 7,50.

L’Italia di Mancini nettamente in vantaggio a 1,40, favore del pronostico Better contro la Bosnia (a 8,00) di Robert Prosinecki.