Mondiale Under 20, bronzo all’Ecuador: medaglia di legno per l’Italia, ko ai supplementari

Neanche il bronzo per l’Italia Under 20 ai Mondiali di categoria. Nella finalina per il terzo posto in Polonia, l’Ecuador riesce ad avere la meglio sugli azzurrini ai tempi supplementari.

Italia rivoluzionata per le tante assenze, tra infortuni e calciatori aggregati all’Under 21: Nicolato manda in campo tanti ragazzi che hanno avuto meno spazio nel Mondiale. Primo tempo lento e a tratti noioso. Poche occasioni e ritmi bassissimi. Meglio l’Italia che ci prova con Del Prato al 12′ ma il tiro finisce alto. L’Ecuador prova a rispondere ma Carnesecchi è attento su una conclusione dai venti metri. Al 19′ è Alberico a farsi vedere in zona tiro ma anche in questo caso la mira è imprecisa. Unico tiro nello specchio della porta da parte degli azzurri al 39′ con Del Prato ma il portiere Ramirez para in presa plastica.

Nella ripresa parte meglio l’Ecuador: al 56′ Campana calcia dalla distanza e Carnesecchi deve fare gli straordinari per mandare la palla contro il palo. Tre minuti dopo è Palacios ad impegnare ancora l’estremo difensore della primavera dell’Atalanta. Al 60′ è Cifuentes a sbagliare mira da distanza ravvicinata, graziando gli azzurri. L’Ecuador prende il sopravvento e sfiora il gol in diverse occasioni: al 70′ con Campana (palla alta), al 77′ con Rezabala (palla fuori di poco). All’80’ torna a farsi veder l’Italia con Colpani che calcia largo di pochissimo. Nei minuti finali non succede nulla di rilevante e si va ai supplementari.

Al 95′ grande occasione per l’Italia: l’arbitro concede un rigore ma dagli 11 metri Olivieri si fa parare il tiro da Ramirez Preciado. Al minuto 104 è l’Ecuador a passare con Mina che trafigge Carnesecchi per l’1-0 dei sudamericani. Al 117′ Ranieri ha l’occasione per portare la partita ai calci di rigore ma il suo tiro termina a lato dopo aver fatto la barba al palo. Finisce con l’Ecuador terzo e l’Italia che deve accontentarsi della medaglia di legno.