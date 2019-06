Mondiale Under 20, Ecuador terza semifinalista: battuti gli Stati Uniti

Sarà l’Ecuador un’altra semifinalista del Mondiale Under 20. Dopo Ucraina e Italia ieri, i sudamericano sono la terza squadra ad accedere alla penultima fase del torneo.

Vittoria a Gdynia per 2-1 ai danni degli Stati Uniti. Al 30° Cifuentes sblocca il risultato, ma al 36° Timothy Weah (figlio dell’ex attaccante del Milan e Pallone d’Oro, George) pareggia per gli statunitensi. Al 43° l’Ecuador si porta sul 2-1 con la rete di Espinoza. Nella ripresa il risultato non cambia. Adesso l’Ecuador si giocherà l’accesso alla finale contro la vincente del match in programma questa sera tra Senegal e Corea del Sud.