Mondiali femminili, le parole del ct azzurro Bertolini: “Le ragazze sono state fantastiche. Abbiamo sentito l’affetto dei tifosi”

Il ct della Nazionale di calcio femminile, Milena Bertolini, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro l’Australia all’esordio nei Mondiali: “Ringrazio tutti gli italiani, abbiamo sentito l’affetto. In tanti so che ci hanno guardato, per noi è stata una spinta in più”.

Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende l’Australia [FOTO]

“Siamo partite male, abbiamo avuto paura poi abbiamo iniziato a giocare e a fare quello che sappiamo fare ed è andata meglio”, ha aggiunto la ct azzurra indossando sulle spalle una bandiera tricolore. “Abbiamo sofferto tanto, ma le ragazze sono state fantastiche e abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna”, ha concluso la Bertolini.