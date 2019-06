Mondiali U20, Italia a un passo dalla finale: a 2.50 con l’Ucraina. Gli Azzurrini sono i favoriti anche per la vittoria del Mondiale

Dopo aver battuto il Mali, l’Under 20 di Nicolato prova l’assalto alla finale, un traguardo mai raggiunto prima d’ora. L’avversaria sulla strada del trionfo è una delle rivelazioni di questo Mondiale, l’Ucraina che, come l’Italia, vanta un ruolino di 4 vittorie e un pareggio ed ha eliminato la Colombia. L’analisi dei bookmaker di Sisal Matchpoint è di una gara equilibrata, con gli Azzurrini leggermente in vantaggio a 2.50 e gli ucraini a 3.10, il pareggio si gioca a 3.00. Italia avanti anche nelle quote sul passaggio del turno, a 1.65 contro il 2.20 degli avversari. Fiducia ai ragazzi di Nicolato da parte degli scommettitori, l’80% ha puntato sulla vittoria italiana nel match e il 95% sugli Azzurrini in finale.

Tra gli uomini di Nicolato il più pericoloso è ancora Pinamonti, autore di 5 reti in questo Mondiale. La sua rete all’Ucraina vale 2.65 mentre un’altra doppietta, dopo quella realizzata contro il Mali, è a quota 11.00. Sale a 3.25 il gol di Scamacca nei 90 minuti e a 5.00 quello di Frassesi, a segno ai quarti. Nell’Ucraina occhio invece a Sikan, a 2.75, e Kashchuk il cui gol vale 5.00.

La finale sembra vicina e, a prescindere da chi sarà l’avversario, per i bookie la nazionale italiana è la favorita del Mondiale: sul tabellone del Vincente infatti, la quota più bassa è riservata agli Azzurrini, a 2.75, davanti ad Ecuador, a 3.50, e Ucraina, a 4.00. Fanalino di coda, la Repubblica di Corea, a 6.50. Ci credono anche gli scommettitori, l’Italia è infatti la più giocata con il 35% delle preferenze.