Mondiali Under 20, Italia avanti con la rivelazione Mali. Azzurri favoriti per la vittoria del Mondiale, a 3.75 su Sisal Matchpoint

Quarto di finale che non ti aspetti nei Mondiali Under 20, l’Italia affronta il Mali che, a sorpresa, ha eliminato la nazionale argentina ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gli Azzurrini invece, hanno battuto la Polonia padrona di casa e si presentano al match con 4 risultati utili consecutivi nella competizione, fatti di 3 vittorie, un pareggio e un solo gol subito dal Messico nella gara inaugurale. Numeri che fanno ben sperare per il passaggio alle semifinali, gli esperti di Sisal Matchpoint infatti favoriscono gli uomini di Nicolato: la vittoria italiana è a 2.30, occhio però alla rivelazione Mali, data a 3.50, il pareggio vale 3.00. Vantaggio italiano anche nelle quote sul passaggio turno, a 1.62 l’Italia contro il 2.25 della squadra africana. Nessun dubbio invece tra gli scommettitori, l’88% ha scelto la vittoria azzurra e il 96% il passaggio turno.

Il Mali ha già incassato 7 gol nelle tre partite del girone, l’Italia ha quindi ottime chance di andare in rete, a 1.24, l’opzione gol in entrambi i tempi degli Azzurri sale invece a 3.60. Tra gli uomini di Nicolato, il principale indiziato alla marcatura è Andrea Pinamonti match winner con la Polonia: la sua terza firma nel torneo è a 2.75, l’opzione doppietta vale 13.00. Nel Mali, occhio a Sekou Koita, la sua rete è proposta a 3.00. L’Italia, una delle poche “grandi” rimasta nel torneo, è la favorita numero uno della competizione: la conquista della finale è data a 2.50 mentre il trionfo degli Azzurri è il più basso sul tabellone Matchpoint, a quota 3.75.