La Federcalcio del Montenegro ha confermato l’esonero del ct della nazionale, Lubisha Tumbakovic, che si era rifiutato di sedere in panchina nel match di qualificazione a Euro 2020 contro il Kosovo. La decisione del tecnico serbo 66enne è stata dettata da motivazioni politiche: il Kosovo ha dichiarato l’indipendenza dalla Serbia nel 2008 ottenendo il riconoscimento di Stato sovrano da diverse nazioni ma non da Belgrado. Altri 2 giocatori che militano nel campionato serbo, Filip Stojkovic e Mirko Ivanic, hanno boicottato l’incontro terminato 1-1. Dal canto suo la Federcalcio montenegrina ha ammesso che “le pressioni di certi circoli” possono aver influito sui giocatori aggiungendo che “istanze non legate al mondo dello sport” hanno avuto la meglio sul calcio.

