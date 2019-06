Monza, investimento anche per lo stadio: l’obiettivo Serie A passa dall’impianto

Calciomercato e stadio, il Monza pensa in grande con l’obiettivo di conquistare prima la Serie A e poi la Serie B. E’ pronto un investimento di 5 milioni di euro per migliorare lo stadio ed il centro di allenamento “Monzello”. Annuncio da parte di Adriano Galliani, a margine della consegna dei “Giovannini d’oro” la più importante benemerenza civica cittadina. “Quello che vogliamo fare – ha spiegato Galliani – e’ portare il Monza dove non e’ mai stato nella sua storia: Monza e’ l’unica citta’ che non e’ riuscita a provare l’emozione di andare in Serie A”.

Sullo stadio: “faremo concerti, abbiamo gia’ un programma e potremo fare qualunque tipo di manifestazione. Questo si unisce a tutti gli altri lavori che stiamo facendo al centro di Monzello e allo stadio stesso dove stiamo cambiando tutte le poltroncine, tutte rosse con un po’ di bianco e la scrtta a.c. Monza. L’1 luglio, tra una settimana, il Monza tornera’ infatti a chiamarsi associazione calcio Monza, il nome storico della squadra. Dopo tutti i fallimenti che ha avuto – ha spiegato Galliani – il Monza era ridotto ai minimi termini, adesso stiamo investendo circa 5 milioni solo di infrastrutture senza considerare le manutenzioni , per migliorare lo stadio.”

“La C e’ piu’ difficile della B perche’ una sola passa dalla C alla B, ma ci proveremo, insieme a tante altre squadre ambiziose”.