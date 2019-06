Morte Lennart Johansson, tutti i messaggi dal mondo del calcio

“Con Lennart Johansson perdiamo un vero peso massimo del Calcio”. Sono le dichiarazioni di Sepp Blatter, ex presidente della Fifa, ricorda così in un tweet il dirigente svedese morto all’età di 89 anni. “Siamo stati alleati, avversari, perfino rivali. Ma in qualsiasi situazione c’è stato rispetto e fair play. Grazie per la tua dedizione al nostro gioco e alla tua famiglia. Riposa in pace”.

“E’ stato un grande leader del Calcio europeo. Ci siamo scontrati per la presidenza Uefa, ma è sempre stato corretto e mi ha sostenuto”. E’ il messaggio Michel Platini. “E, soprattutto, ha creato e lasciato in eredità al calcio mondiale una delle sue competizioni più belle, la Champions League”, ha aggiunto l’ex calciatore della Juventus in una dichiarazione a ‘L’Equipe. Poi il messaggio di Aleksander Ceferin. “La Uefa e il calcio europeo sono profondamente addolorati per la scomparsa di Lennart Johansson. Vorrei esprimere le mie piu’ sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, oltre che alla federazione svedese. E’ stato un amante e un servo devoto del calcio e ha messo la passione al centro della sua vita. Verra’ sempre ricordato come un leader visionario e come l’architetto della Champions League – sottolinea Ceferin -. Il calcio mondiale gli sara’ sempre grato per tutto quello che e’ riuscito a fare”.